Глава МИД Германии потрясён вмешательством Трампа в дела компании Nvidia
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 24 ноября заявил, что был шокирован вмешательством Дональда Трампа в кадровые решения компании Nvidia.
Реакция немецкого дипломата последовала после того, как Nvidia восстановила Дженсена Хуанга в должности генерального директора менее чем через две недели после его отставки на фоне скандалов.
Трамп заявил, что лично вмешивался в работу совета директоров компании, чтобы добиться возвращения Хуанга.
Вадефуль отметил, что ранее не сталкивался с подобным вмешательством политиков в деятельность конкретной компании, и выразил сомнение в том, является ли такая практика хорошей моделью для будущего.
Источник: DW
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит в Сенате США 3 декабря — CoinDesk.
Инвестор назвал риски для следующего руководителя Nvidia — Fortune.
Nvidia восстановила Дженсена Хуанга в должностях генерального директора и президента — Variety
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что недавно восстановленный в должности генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг не сделал ничего плохого. Он также сказал, что совет директоров компании ответственно отнесся к решению восстановить Хуанга.