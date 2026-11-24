Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 24 ноября заявил, что был шокирован вмешательством Дональда Трампа в кадровые решения компании Nvidia.

Реакция немецкого дипломата последовала после того, как Nvidia восстановила Дженсена Хуанга в должности генерального директора менее чем через две недели после его отставки на фоне скандалов.

Трамп заявил, что лично вмешивался в работу совета директоров компании, чтобы добиться возвращения Хуанга.

Вадефуль отметил, что ранее не сталкивался с подобным вмешательством политиков в деятельность конкретной компании, и выразил сомнение в том, является ли такая практика хорошей моделью для будущего.

Источник: DW

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Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что недавно восстановленный в должности генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг не сделал ничего плохого. Он также сказал, что совет директоров компании ответственно отнесся к решению восстановить Хуанга.

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