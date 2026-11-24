Австрия готовит новую систему защиты от беспилотников, которая должна заработать в 2027 году. Она предусматривает создание центра мониторинга дронов, закупку новых средств противодействия и усиление защиты критически важной инфраструктуры. В частности, отдельные предприятия смогут самостоятельно обезвреживать беспилотники.

Австрия разработала общегосударственную стратегию противодействия дронам после неоднократных случаев нарушения воздушного пространства стран Европейского Союза российскими беспилотниками. В рамках новой стратегии Министерство внутренних дел Австрии планирует создать Центр мониторинга дронов. Он будет следить за ситуацией и помогать координировать действия в случае появления беспилотников, которые могут представлять угрозу.

Кроме того, с 2027 года страна должна получить две новые системы защиты от дронов. Они станут частью общегосударственной системы, которая будет охватывать несколько направлений: предотвращение угроз, контроль за использованием беспилотников, их обнаружение и оценка ситуации. Также предусмотрены меры по защите от атак и быстрому реагированию на опасность. Отдельное направление стратегии — безопасность критической инфраструктуры. Речь идет об объектах, от работы которых зависят важные услуги и функционирование страны.

Предприятия, относящиеся к критической инфраструктуре, смогут самостоятельно обезвреживать беспилотники. Для этого они смогут использовать, в частности, средства радиоэлектронного воздействия, которые помогают нарушать связь или управление дроном.

Для противодействия дронам изменят законодательство

Чтобы ввести новые правила, австрийскому правительству необходимо внести изменения в Закон о телекоммуникациях. Именно они должны предоставить предприятиям необходимые полномочия для самостоятельного противодействия беспилотникам. Власти ожидают, что соответствующая поправка будет принята в 2027 году. После этого страна сможет полноценно запустить предусмотренные стратегией механизмы защиты.

Новая система должна объединить мониторинг, обнаружение дронов, технические средства противодействия и действия ответственных служб. Также австрийская стратегия предусматривает информирование населения о возможных угрозах с воздуха. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

Федеральный министр по делам Европы и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила, что в результате российской воздушной атаки на Киев в четверг, 19 ноября 2026 года, здание австрийского посольства получило повреждения.

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