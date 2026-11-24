Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил 24 ноября, что может договориться с Марин Ле Пен, чтобы заблокировать возможное возвращение Великобритании в Европейский Союз.

Фарадж изучает механизм, по которому Франция может потребовать проведения референдума о вступлении новых стран в ЕС.

Он предполагает, что Ле Пен и Жордан Барделла, которые являются фаворитами предстоящих президентских выборов во Франции, могут выступить против расширения Евросоюза.

Политик не исключил, что попытается убедить Францию под руководством Ле Пен заблокировать вступление Великобритании в ЕС, в шутку ответив: «Вполне возможно, да».

Между тем британский премьер Энди Бернем заявил, что позиция Лондона относительно сближения с ЕС может измениться в зависимости от политических преобразований в Европе в течение ближайших 12–18 месяцев.

Источник: Politico

В пятницу, 20 ноября, в Брюсселе проходит второй после Brexit саммит Европейского Союза и Великобритании. В ходе встречи стороны планируют достичь договоренностей в нескольких сферах в рамках «перезагрузки» двусторонних отношений.

Европейский Союз не будет обсуждать с Великобританией её долгосрочные отношения с блоком, пока британское правительство не определится, хочет ли оно двигаться к отмене Brexit.

Великобритания и ЕС готовятся заключить соглашение о молодежной мобильности, которое позволит молодым европейцам вновь работать и учиться в стране после Brexit. Это происходит на фоне серьезного кризиса на британском рынке труда.

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