Во вторник, 24 ноября 2026 года, в Турции разбился военный вертолёт AS-532. Катастрофа произошла недалеко от центральной провинции Эскишехир. На место прибыли спасатели, там продолжается поисково-спасательная операция. Информации о пострадавших и причинах аварии пока нет.

Как пишет Reuters, представители ведомства заявили, что соответствующие службы уже добрались до места падения вертолета. Там начались поисково-спасательные работы. Впоследствии турецкие СМИ уточнили, что спасатели обнаружили обломки воздушного судна. По предварительным данным, вертолёт принадлежал Военно-воздушным силам Турции и выполнял учебный полёт.

Речь идет о вертолете AS-532. Министерство обороны пока не сообщило, сколько человек находилось на борту и есть ли погибшие или раненые. Причины аварии также пока неизвестны. Обстоятельства катастрофы должны выяснить соответствующие службы. Это уже вторая авария военного вертолета в Турции менее чем за две недели. Предыдущая произошла 12 ноября в провинции Малатья. Тогда разбился вертолёт S-70, на борту которого находились четверо военнослужащих. Все они погибли. Причину той катастрофы также пока не установили.

После аварии в Малатье турецкое Министерство обороны сообщило, что расследование продолжается. Теперь специалистам предстоит выяснить обстоятельства ещё одной катастрофы. Связаны ли между собой эти два случая, пока не сообщается. О катастрофе сообщило Министерство обороны Турции.

На окраине города Малатья на востоке Турции разбился военный вертолёт Sikorsky S-70. В результате аварии погибли четверо турецких военнослужащих, сообщает AeroTime со ссылкой на Министерство обороны Турции.

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