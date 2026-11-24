Украинский боксер Артур Кузьменко победил представителя Польши Бартломея Роськовича в финале весовой категории до 65 кг на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Порече, Хорватия. Судьи единогласно отдали победу Кузьменко — 5:0, сообщает Interia Sport.

Единогласное решение судей

Все пятеро судей оценили поединок со счетом 30:27 в пользу украинца. Кузьменко выиграл каждый из трех раундов по судейским запискам — 5:0 в каждом из них.

Во втором раунде Кузьменко попал левым ударом, после которого турецкая рефери отсчитала польскому боксеру нокдаун. После двух раундов украинец вел со счетом 20:18 во всех судейских записках.

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Роськович поздравил соперника

Роськович, завершавший выступления в молодежном боксе, не смог перехватить инициативу в финале. По описанию издания, Кузьменко был быстрее, работал с дистанции и наносил удары в корпус и голову.

Во время объявления решения польский спортсмен аплодировал своему украинскому сопернику. После победы Кузьменко выполнил сальто на ринге. Как отмечает Interia Sport, украинский боксер ранее дважды становился чемпионом Европы.

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