Ukraiński bokser Artur Kuzmenko pokonał reprezentanta Polski Bartłomieja Rośkowicza w finale kategorii wagowej do 65 kg na mistrzostwach Europy do lat 23 w Poreču w Chorwacji. Sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo Kuzmence, 5:0, informuje Interia Sport.

Jednogłośna decyzja sędziów

Wszyscy pięciu sędziowie punktowali walkę 30:27 na korzyść Ukraińca. Kuzmenko wygrał każdą z trzech rund na kartach punktowych sędziów — 5:0 w każdej z nich.

W drugiej rundzie Kuzmenko trafił lewym ciosem, po którym turecka sędzia rozpoczęła liczenie polskiego boksera. Po dwóch rundach Ukrainiec prowadził 20:18 na wszystkich kartach punktowych.

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Rośkowicz pogratulował rywalowi

Rośkowicz, który kończył występy w boksie młodzieżowym, nie zdołał przejąć inicjatywy w finale. Według opisu publikacji Kuzmenko był szybszy, walczył z dystansu i zadawał ciosy na korpus oraz głowę.

Podczas ogłaszania decyzji polski zawodnik bił brawo swojemu ukraińskiemu rywalowi. Po zwycięstwie Kuzmenko wykonał salto na ringu. Jak zaznacza Interia Sport, ukraiński bokser wcześniej dwukrotnie zostawał mistrzem Europy.

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