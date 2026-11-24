W fińskiej Ruce w sobotę, 28 listopada, zaplanowano pierwszy indywidualny konkurs sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Uczestnicy będą rywalizować o punkty klasyfikacyjne na skoczni Rukatunturi HS142.

Harmonogram zawodów

Serię próbną zaplanowano na godzinę 15:00, a konkurs główny na 16:30. Interia Sport zaznacza, że Rukatunturi jest wymagającą skocznią, a warunki wiatrowe często odgrywają tam znaczącą rolę w skokach.

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Polska reprezentacja

Po nieudanym początku sezonu reprezentanci Polski spróbują poprawić wyniki i włączyć się do walki o wysokie pozycje. Tak ich zamiary opisano w zapowiedzi zawodów.

Serwis zapowiada relację online z serii próbnej i konkursu. W programie wskazano indywidualny format zawodów, a przed głównym startem sportowcy oddadzą skoki w serii próbnej.

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