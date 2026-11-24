У фінській Руці в суботу, 28 листопада, заплановано перший індивідуальний конкурс сезону Кубка світу зі стрибків на лижах. Учасники змагатимуться за залікові очки на трампліні Рукатунтурі розміром HS142.

Розклад змагань

Пробну серію заплановано на 15:00, а основний конкурс — на 16:30. Interia Sport зазначає, що Рукатунтурі є вимогливим трампліном, а вітрові умови там часто відіграють значну роль у стрибках.

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Польська команда

Після невдалого старту сезону представники Польщі спробують поліпшити результати та включитися в боротьбу за високі позиції. Саме так їхні наміри описано в анонсі змагань.

Видання анонсує онлайн-репортаж із пробної серії та конкурсу. У програмі зазначено індивідуальний формат змагань, а перед основним стартом спортсмени виконають стрибки у пробній серії.

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