У Польщі ГКС Катовіце вдома переміг PGE Projekt Warszawa з рахунком 3:1 у матчі восьмого туру польської волейбольної ліги. Після цієї перемоги команда з Катовіце піднялася на четверту позицію турнірної таблиці, розташувавшись одразу позаду варшавського клубу. Про перебіг зустрічі повідомляє Interia Sport.

Перші два сети

Господарі активно розпочали матч і в першій партії повели 6:2, а згодом — 10:5. Гравці PGE Projekt скоротили відставання завдяки подачам Бартоша Леманьського, однак ГКС утримав перевагу та виграв сет 25:22. Партію завершила результативна атака Якуба Шиманського.

У другому сеті варшавська команда відповіла переконливо. Після блоку Яна Фірлея PGE Projekt повів 7:4, а після ще одного результативного блоку Юрія Семенюка рахунок став 12:6. У цій партії гості реалізували 13 із 15 атак і зрівняли рахунок за сетами, перемігши 25:16.

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Перемога Катовіце в кінцівках

Третій сет проходив у рівній боротьбі. PGE Projekt мав перевагу 14:11, але ГКС зрівняв рахунок — 16:16. Вихід на подачу Даміана Домагали допоміг господарям здобути перевагу у два очки, а наприкінці партії результативно зіграв Шиманський — 25:23.

У четвертому сеті варшавці вели 6:3 після контратаки Кевіна Тіллі, а згодом — 14:11. Проте ГКС зрівняв рахунок за 20:20. Михал Суперлак вивів команду Катовіце вперед за рахунку 23:22, а Шиманський завершив матч — 25:23 у сеті та 3:1 у грі.

PGE Projekt прибув до Катовіце у посиленому складі: до повноцінних матчів повернулися Бартош Беднож і Ян Фірлей. За даними видання, у складі варшавців не було Александра Слівки та Мацея Олендерека. Для ГКС це ще одна перемога над суперником із верхньої частини таблиці: у першому турі команда також обіграла чемпіонів Польщі із Заверця.

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