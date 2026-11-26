У Парижі, Франція, ПСЖ зіграв унічию 2:2 з Ромою в матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів. Французький клуб, який перед грою очолював турнірну таблицю та мав серію з 12 перемог, уперше втратив очки в нинішньому розіграші турніру. Зустріч на стадіоні «Парк де Пренс» відбулася 25 листопада 2026 року.

Як повідомляє Interia Sport, Рома відкрила рахунок уже на п’ятій хвилині. Маріо Ермосо скористався передачею від лицьової лінії та забив із близької відстані.

ПСЖ відігрався до перерви

Господарі зрівняли рахунок на 31-й хвилині. Ілля Забарний головою реалізував подачу з кутового. До перерви команди більше не забивали, а на старті другого тайму кілька небезпечних атак провела Рома. Воротар ПСЖ Матвій Сафонов не дозволив суперникам знову вийти вперед.

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У другому таймі головний тренер ПСЖ Луїс Енріке випустив на поле Усмана Дембеле. Невдовзі після виходу французького футболіста Веслі порушив проти нього правила у штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який Дембеле реалізував на 62-й хвилині.

Рома зрівняла з пенальті

Рома відігралася на 78-й хвилині. Вітінья зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а рішення про пенальті було підтверджене після перегляду VAR. Одинадцятиметровий удар виконав Донієлл Мален.

Матч завершився з рахунком 2:2. За статистикою гри, ПСЖ більше володів м’ячем — 66% проти 34%, однак за кількістю ударів перевага була невеликою: 15 у парижан і 13 у Роми.

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