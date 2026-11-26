В Париже, Франция, ПСЖ сыграл вничью 2:2 с «Ромой» в матче пятого тура Лиги чемпионов. Французский клуб, который перед игрой возглавлял турнирную таблицу и имел серию из 12 побед, впервые потерял очки в нынешнем розыгрыше турнира. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» состоялась 25 ноября 2026 года.

Как сообщает Interia Sport, «Рома» открыла счет уже на пятой минуте. Марио Эрмосо воспользовался передачей от лицевой линии и забил с близкого расстояния.

ПСЖ отыгрался до перерыва

Хозяева сравняли счет на 31-й минуте. Илья Забарный головой реализовал подачу с углового. До перерыва команды больше не забивали, а в начале второго тайма несколько опасных атак провела «Рома». Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не позволил соперникам снова выйти вперед.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Во втором тайме главный тренер ПСЖ Луис Энрике выпустил на поле Усмана Дембеле. Вскоре после выхода французского футболиста Уэсли нарушил против него правила в штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, который Дембеле реализовал на 62-й минуте.

«Рома» сравняла с пенальти

«Рома» отыгралась на 78-й минуте. Витинья сыграл рукой в собственной штрафной площади, а решение о пенальти было подтверждено после просмотра VAR. Одиннадцатиметровый удар исполнил Дониелл Мален.

Матч завершился со счетом 2:2. По статистике игры ПСЖ больше владел мячом — 66% против 34%, однако преимущество по количеству ударов было небольшим: 15 у парижан и 13 у «Ромы».

Читай нас в