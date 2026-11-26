В ночь на 25 ноября украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре и Сызранский НПЗ в Сызрани, в Российской Федерации — государстве-агрессоре. Об этом со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ сообщает RMF24.

Пожары на двух НПЗ

По данным Генштаба ВСУ, на Куйбышевском НПЗ зафиксировали прямые попадания и пожар. Украинские военные заявили, что целями были установки первичной переработки нефти и каталитического риформинга, а также два резервуара для хранения. Предприятие входит в структуру «Роснефти» и имеет мощность переработки примерно 7 млн тонн нефти в год.

На территории Сызранского НПЗ, по предварительной информации Генштаба, произошел масштабный пожар, а над заводом был виден густой дым. Сообщалось о возможном поражении установки первичной переработки нефти, установки очистки серы, установок каталитического риформинга, гидроочистки и изомеризации, а также двух резервуаров. По данным Генштаба, в координации ударов помогало движение сопротивления «Черная искра», действующее на территории России.

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Заявления российских властей и удар по энергетике Украины

Reuters сообщил, что в Самаре в результате атаки погиб один человек. Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев заявил в VK, что российская противовоздушная оборона за ночь сбила 145 украинских дронов. По его словам, атака также вызвала перебои с электроснабжением.

Одновременно крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила о массированном российском ударе по одной из своих теплоэлектростанций. После атаки станция прекратила производство электроэнергии, а ее оборудование получило серьезные повреждения. Местонахождение пораженного объекта и информацию о возможных погибших не раскрывали.

Влияние ударов на нефтепереработку

По данным Reuters, опубликованным 18 ноября, украинские атаки нарушили работу или привели к остановке 15 из 35 крупнейших российских НПЗ. Их совокупная мощность составляет около 54% перерабатывающих возможностей российского нефтеперерабатывающего сектора. Источники агентства оценивали фактическое сокращение объемов переработки нефти в России до 200 тыс. тонн в сутки.

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