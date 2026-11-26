11月25日夜间，乌克兰无人机袭击了位于萨马拉的古比雪夫炼油厂和位于瑟兹兰的瑟兹兰炼油厂，两者均位于俄罗斯联邦——一个侵略国。RMF24援引乌克兰武装部队总参谋部的消息报道。

两座炼油厂发生火灾

据乌克兰武装部队总参谋部称，古比雪夫炼油厂遭到直接命中并发生火灾。乌克兰军方表示，目标包括原油初加工装置和催化重整装置，以及两座储罐。该企业隶属于俄罗斯石油公司，年原油加工能力约为700万吨。

根据总参谋部的初步信息，瑟兹兰炼油厂内发生大规模火灾，厂区上空可见浓烟。据报道，原油初加工装置、硫净化装置、催化重整、加氢处理和异构化装置，以及两座储罐可能受损。总参谋部称，在协调打击行动时，活跃在俄罗斯境内的“黑色火花”抵抗运动提供了协助。

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俄罗斯当局的声明与对乌克兰能源设施的打击

路透社报道称，萨马拉有一人在此次袭击中死亡。俄罗斯萨马拉州州长维亚切斯拉夫·费多里谢夫在VK上表示，俄罗斯防空部队在夜间击落了145架乌克兰无人机。他说，袭击还导致供电中断。

与此同时，乌克兰最大的私营能源公司DTEK报告称，其一座火力发电厂遭到大规模俄罗斯袭击。袭击后，该电站停止发电，其设备遭受严重损坏。受损设施的位置以及是否有人员死亡的信息均未披露。

打击对石油加工的影响

根据路透社11月18日公布的数据，乌克兰的袭击扰乱了俄罗斯35家最大炼油厂中的15家的运营，或导致其停产。这些炼油厂的合计产能约占俄罗斯炼油行业加工能力的54%。该通讯社的消息人士估计，俄罗斯实际原油加工量的减少幅度最高达到每天20万吨。

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