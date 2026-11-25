在波兰，卡托维兹GKS在主场以3:1击败华沙PGE Projekt，比赛为波兰排球联赛第八轮赛事。凭借这场胜利，卡托维兹队升至积分榜第四位，紧随华沙俱乐部之后。Interia Sport报道了比赛进程。

前两局

主队积极开局，在第一局以6:2领先，随后扩大至10:5。PGE Projekt球员凭借巴尔托什·莱曼斯基的发球缩小了分差，但GKS保持领先并以25:22赢下该局。雅库布·希曼斯基的一次成功进攻结束了这一局。

第二局，华沙队作出了有力回应。扬·菲尔莱伊拦网得分后，PGE Projekt以7:4领先；尤里·谢梅纽克又一次成功拦网后，比分变为12:6。这一局客队15次进攻中完成了13次得分，并以25:16获胜，将局分扳平。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

卡托维兹在关键阶段取胜

第三局进行得十分胶着。PGE Projekt以14:11领先，但GKS将比分追至16:16。达米安·多马加瓦上场发球帮助主队取得两分优势，局末希曼斯基发挥出色——25:23。

第四局，凯文·蒂利一次反击后，华沙队以6:3领先，随后将优势扩大至14:11。不过，GKS在20:20时追平比分。米哈尔·苏佩尔拉克在23:22时让卡托维兹队取得领先，希曼斯基终结了比赛——该局25:23，全场3:1。

PGE Projekt以加强后的阵容来到卡托维兹：巴尔托什·贝德诺日和扬·菲尔莱伊重返完整比赛。根据该媒体的消息，华沙队阵容中没有亚历山大·希维翁特卡和马切伊·奥伦德雷克。对GKS而言，这是又一场战胜积分榜上游对手的胜利：在首轮比赛中，该队还击败了来自扎维尔切的波兰冠军。

关注我们在