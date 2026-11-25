В Польше ГКС Катовице дома победил PGE Projekt Warszawa со счётом 3:1 в матче восьмого тура польской волейбольной лиги. После этой победы команда из Катовице поднялась на четвёртую позицию в турнирной таблице, расположившись сразу позади варшавского клуба. О ходе встречи сообщает Interia Sport.

Первые два сета

Хозяева активно начали матч и в первой партии повели 6:2, а затем — 10:5. Игроки PGE Projekt сократили отставание благодаря подачам Бартоша Леманьского, однако ГКС сохранил преимущество и выиграл сет 25:22. Партию завершила результативная атака Якуба Шиманьского.

Во втором сете варшавская команда ответила убедительно. После блока Яна Фирлея PGE Projekt повёл 7:4, а после ещё одного результативного блока Юрия Семенюка счёт стал 12:6. В этой партии гости реализовали 13 из 15 атак и сравняли счёт по сетам, победив 25:16.

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Победа Катовице в концовках

Третий сет проходил в равной борьбе. PGE Projekt имел преимущество 14:11, но ГКС сравнял счёт — 16:16. Выход на подачу Дамиана Домагалы помог хозяевам получить преимущество в два очка, а в конце партии результативно сыграл Шиманьский — 25:23.

В четвёртом сете варшавяне вели 6:3 после контратаки Кевина Тилли, а затем — 14:11. Однако ГКС сравнял счёт при 20:20. Михал Суперлак вывел команду Катовице вперёд при счёте 23:22, а Шиманьский завершил матч — 25:23 в сете и 3:1 в игре.

PGE Projekt прибыл в Катовице в усиленном составе: к полноценным матчам вернулись Бартош Беднож и Ян Фирлей. По данным издания, в составе варшавян не было Александра Сливки и Мацея Олендерека. Для ГКС это ещё одна победа над соперником из верхней части таблицы: в первом туре команда также обыграла чемпионов Польши из Заверце.

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