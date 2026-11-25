Во вторник, 25 ноября, в различных городах Испании десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы присоединиться к акциям протеста против насилия в отношении женщин. Демонстрации прошли в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Десятки тысяч демонстрантов вышли на протест под лозунгами осуждения мужского насилия и распространения языка ненависти в обществе. Крупнейшие демонстрации прошли в Мадриде, Барселоне и Севилье.

В частности, в Мадриде организации, борющиеся за права женщин, вышли на протест с призывом «Остановим варварство» и требованием отмены проституции, порнографии и суррогатного материнства.

В Севилье протестующие прошли с транспарантом «Против ненависти и отрицания — больше феминизма», в частности, призывая к коллективной борьбе против фашизма.

Об этом пишет RTVE.

Студенты вышли на протесты в городах Чехии в защиту независимых СМИ.

В Европе прошли молодежные протесты в более чем 20 странах — The Guardian.

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