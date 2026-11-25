We wtorek, 25 listopada, w różnych miastach Hiszpanii dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulice, aby wziąć udział w akcjach protestacyjnych przeciwko przemocy wobec kobiet. Demonstracje odbyły się z okazji Międzynarodowego Dnia Walki o Wyeliminowanie Przemocy wobec Kobiet.

Dziesiątki tysięcy demonstrantów wyszło na ulice pod hasłami potępiającymi przemoc ze strony mężczyzn oraz szerzenie mowy nienawiści w społeczeństwie. Największe demonstracje miały miejsce w Madrycie, Barcelonie i Sewilli.

W szczególności w Madrycie organizacje walczące o prawa kobiet wyszły na ulice z hasłem „Powstrzymajmy barbarzyństwo” i domagając się zniesienia prostytucji, pornografii oraz macierzyństwa zastępczego.

W Sewilli protestujący przeszli z transparentem „Przeciwko nienawiści i zaprzeczaniu – więcej feminizmu”, wzywając między innymi do zbiorowej walki z faszyzmem.

Informuje o tym RTVE.

Studenci wyszli na ulice w miastach Czech, by bronić niezależnych mediów.

W Europie odbyły się protesty młodzieżowe w ponad 20 krajach — The Guardian.

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