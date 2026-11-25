Dziesiątki tysięcy Hiszpanów wyszło na ulice, by protestować przeciwko przemocy wobec kobiet
We wtorek, 25 listopada, w różnych miastach Hiszpanii dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulice, aby wziąć udział w akcjach protestacyjnych przeciwko przemocy wobec kobiet. Demonstracje odbyły się z okazji Międzynarodowego Dnia Walki o Wyeliminowanie Przemocy wobec Kobiet.
Dziesiątki tysięcy demonstrantów wyszło na ulice pod hasłami potępiającymi przemoc ze strony mężczyzn oraz szerzenie mowy nienawiści w społeczeństwie. Największe demonstracje miały miejsce w Madrycie, Barcelonie i Sewilli.
W szczególności w Madrycie organizacje walczące o prawa kobiet wyszły na ulice z hasłem „Powstrzymajmy barbarzyństwo” i domagając się zniesienia prostytucji, pornografii oraz macierzyństwa zastępczego.
W Sewilli protestujący przeszli z transparentem „Przeciwko nienawiści i zaprzeczaniu – więcej feminizmu”, wzywając między innymi do zbiorowej walki z faszyzmem.
Informuje o tym RTVE.
Studenci wyszli na ulice w miastach Czech, by bronić niezależnych mediów.
W Europie odbyły się protesty młodzieżowe w ponad 20 krajach — The Guardian.