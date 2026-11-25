Samolot z delegacją tureckiego klubu piłkarskiego Beşiktaş nie mógł wylądować w Batumi w Gruzji z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Podczas lotu w maszynę uderzył również piorun. Samolot skierowano na tureckie lotnisko Rize–Artvin, a drużyna dotarła do Batumi autobusem.

Uderzenie pioruna i zła pogoda

Jak informuje Interia Sport, Beşiktaş wyleciał do Gruzji w środę o godzinie 15:00. Około półtorej godziny po rozpoczęciu lotu w samolot uderzył piorun. Lądowanie w Batumi okazało się niemożliwe z powodu silnego deszczu i gradu, dlatego maszyna przez długi czas krążyła w powietrzu i utrzymywała kontakt z wieżą kontroli lotów.

Ostatecznie samolot skierowano do Rize–Artvin. Dyrektor sportowy klubu Önder Özen powiedział tureckim dziennikarzom, że pilot zrezygnował z lądowania w ostatniej chwili, a cała podróż trwała około ośmiu godzin. Według niego wszyscy członkowie zespołu dotarli do Batumi bez szwanku.

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Mecz w Batumi

Z powodu opóźnienia odwołano przedmeczową konferencję prasową z udziałem trenera Vincenzo Italiano. Beşiktaş ma zagrać z izraelskim Hapoelem Beer Szewa w fazie ligowej Ligi Europy w czwartek o 18:45.

Początkowo mecz planowano rozegrać w Stambule, jednak UEFA już w październiku zmieniła miejsce jego rozegrania ze względów bezpieczeństwa, wskazując Batumi. Po czterech kolejkach Beşiktaş zajmuje ósme miejsce w tabeli z siedmioma punktami, podczas gdy Hapoel ma jeden punkt i znajduje się na 33. pozycji.

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