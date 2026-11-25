Zięć Trumpa i jego specjalny przedstawiciel w negocjacjach z Rosją, Jared Kushner, udzielił wywiadu dyrektorowi generalnemu holdingu medialnego Axel Springer SE, Matthiasowi Döpfnerowi, w którym opowiedział o aktualnym stanie spraw w procesie pokojowym.

Po długich rozmowach z rosyjską delegacją Kushner wraz ze Stevem Witkoffem doszli do wniosku, że z powodu kwestii terytorialnych dialog obecnie w znacznym stopniu znalazł się w impasie. Według niego Waszyngton omawia obecnie z Moskwą dwie opcje rozwiązania konfliktu – zamrożenie działań wojennych na linii frontu, a następnie zawarcie pokoju, albo rezygnację Kijowa z całego Donbasu w zamian za członkostwo w NATO. Jeśli chodzi o realność takiego członkostwa, Jared Kushner zaznaczył, że zawsze wszystko jest możliwe, a stronom pozostawi się pole do poszukiwania rozwiązania.

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Kushner scharakteryzował Putina jako osobę bardzo zorganizowaną, postać historyczną i mistrza polityki, niezależnie od stosunku do jego działań, dodając, że na razie wykazuje on powściągliwość i zapewnił o braku zamiaru użycia broni jądrowej. Według specjalnego wysłannika wydaje się, że Putin dąży nie tylko do pokoju, ale także do zresetowania stosunków ze Stanami Zjednoczonymi od nowa, choć nikt nie wie, czy rzeczywiście taki jest jego zamiar i czy w ogóle jest to możliwe.

Kushner poinformował również, że prezydent USA Donald Trump wezwał Ukrainę do przeprowadzenia wyborów jako kroku w kierunku demokracji. Jednocześnie specjalny wysłannik podkreślił, że USA nie wywierały presji na Wołodymyra Zełenskiego ani na Ukraińców, pełnią rolę pośrednika, pozostają największym darczyńcą Ukrainy w czasie wojny, dostarczają dane wywiadowcze i cieszą się poparciem ze strony Trumpa.

Źródło: podcast „MD Meets” Döpfnera.

Przypomnijmy, że Rutte poinformował o zablokowaniu przystąpienia Ukrainy do NATO przez kilku sojuszników.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie formuły przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

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