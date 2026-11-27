Premier Węgier Péter Magyar oświadczył 27 listopada, że przywódcy Unii Europejskiej nie zdołali zbliżyć się do kompromisu w sprawie siedmioletniego budżetu oraz wsparcia finansowego dla Ukrainy. Kolejne spotkanie w Brukseli zaplanowano na 16 grudnia.

Madyar poinformował o tym po posiedzeniu przywódców UE, które odbyło się 26 listopada, jak podaje „Suspilne”.

Według węgierskiego premiera jeszcze przed rozpoczęciem spotkania ostrzegł on przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę, że negocjacje raczej nie przyniosą rezultatu. Máder wyjaśnił to znacznymi rozbieżnościami między krajami w sprawie proponowanych warunków siedmioletniego budżetu UE na lata 2028–2034.

Powiedział również, że podczas posiedzenia kilka państw, w tym Włochy, Dania i Węgry, nie zgodziło się z wnioskami, które próbował sformułować Costa. Według Madžara uczestnicy nie poparli jego oceny stanowisk państw członkowskich.

„Uzgodniliśmy, że 16 grudnia spotkamy się ponownie tutaj, w Brukseli, i będziemy kontynuować rozmowy” – oświadczył węgierski premier.

Jednocześnie przewodniczący Rady Europejskiej António Costa poinformował, że propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą dodatkowej pożyczki dla Ukrainy poparło 24 kraje UE. Przywódcy powrócą do kwestii pomocy finansowej dla Kijowa podczas grudniowego spotkania.

Informuje o tym korespondentka Suspilne.

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