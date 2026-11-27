Kostantyn Zatulin, deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, oświadczył, że nie jest w stanie doprowadzić do eksmisji Ukraińców, którzy – jak twierdzi – bezprawnie zamieszkali w jego nieruchomości w hiszpańskiej Torrevieja w 2023 roku. Tymczasem nadal opłaca on media.

Zatulyn, który jest członkiem komisji Dumy Państwowej ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, integracji euroazjatyckiej i kontaktów z rodakami, opowiedział, że jeszcze w 1997 roku nabył mieszkanie o powierzchni około 90 metrów kwadratowych na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jak twierdzi, nieruchomość kupił na kredyt i spłacał go przez około dziesięć lat.

Po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę poseł znalazł się na liście sankcji Unii Europejskiej. Z tego powodu, jak twierdzi, utracił możliwość dysponowania europejską nieruchomością oraz wjazdu do strefy Schengen.

W 2023 roku do mieszkania w Torrevieja rzekomo bezprawnie wprowadzili się obywatele Ukrainy. Zatulin twierdzi, że władze hiszpańskie od trzech lat nie podejmują żadnych działań w celu ich eksmisji. Jednocześnie nadal opłaca prąd, wodę i inne media, ponieważ urzędnicy uznają ich odcięcie za niehumanitarne.

Rosyjski deputowany wyraził oburzenie tą sytuacją i wezwał ambasadora Hiszpanii w Rosji do wyjaśnienia, dlaczego mieszkańcy mogą przez lata pozostawać w cudzym mieszkaniu. Jednocześnie w przytoczonym komunikacie nie ma komentarzy ze strony hiszpańskich władz ani samych osób mieszkających w tym lokalu.

Wcześniej w Dumie Państwowej stwierdzono, że rosyjscy dyplomaci stali się propagandystami.

Rosja stanęła w obliczu „upadku ruskiego świata” w ciągu ostatnich trzech dekad – stwierdził przewodniczący frakcji LDPR w Dumie Państwowej RF Leonid Słucki podczas wystąpienia na XXVIII Światowym Zgromadzeniu Ludowym Rusów.

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Posłanka do Dumy Państwowej Rosji z ramienia KPRF Anżelika Glazkowa zgłosiła projekt ustawy przewidujący zmianę nazwy Sankt Petersburga na Leningrad, a Wolgogradu – na Stalingrad. Zgodnie z dokumentem nowe nazwy mają zostać przywrócone miastom w ciągu roku od wejścia ustawy w życie.

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