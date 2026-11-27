俄罗斯国家杜马议员康斯坦丁·扎图林表示，他无法迫使那些据他所说于2023年擅自入住其位于西班牙托雷维耶斯房产的乌克兰人搬离。 与此同时，他仍在继续支付相关公用事业费用。

扎图林是俄罗斯国家杜马独联体事务、欧亚一体化及同胞关系委员会的成员， 透露，他早在1997年就在地中海沿岸购置了一套面积约90平方米的公寓。据他称，该房产是通过贷款购买的，他花了大约十年时间还清了贷款。

在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，这位议员被欧盟列入制裁名单。据他称，因此他失去了处置欧洲房产以及前往申根区的权利。

2023年，据称有乌克兰公民擅自搬进了位于托雷维耶斯的这套公寓。扎图林声称，西班牙当局三年以来始终未采取任何措施将其驱逐。 与此同时，他仍在继续支付电费、水费及其他公用事业费用，因为官员们认为切断这些服务是不人道的。

这位俄罗斯议员对此情况表示愤慨，并呼吁西班牙驻俄大使解释，为何住户能多年占据他人的公寓。不过，在上述报道中，既没有西班牙当局的评论，也没有居住在该公寓的人们的回应。

此前，俄罗斯国家杜马曾表示，俄罗斯外交官已沦为宣传人员。

俄罗斯在过去三十年间遭遇了俄罗斯世界的崩溃，俄罗斯国家杜马自由民主党（LDPR）党团主席列昂尼德·斯卢茨基在第28届世界俄罗斯人民大会上的发言中如是说。

国家杜马议员格奥尔基·卡姆涅夫提出一项倡议，向内务部前雇员提供最高1.2万美元的补助金，用于创办自己的企业。

俄罗斯国家杜马议员、俄罗斯共产党（KPRF）成员安杰利卡·格拉兹科娃提交了一项法案，该法案提议将圣彼得堡更名为列宁格勒，将伏尔加格勒更名为斯大林格勒。 根据该文件，新名称应在法律生效后一年内恢复使用。

关注我们在