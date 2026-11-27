Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что не может добиться выселения украинцев, которые, по его словам, самовольно заселились в его недвижимость в испанской Торревьесе в 2023 году. Между тем он продолжает оплачивать коммунальные услуги.

Затулин, входящий в состав комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, рассказал, что приобрел квартиру площадью около 90 квадратных метров на побережье Средиземного моря ещё в 1997 году. По его словам, недвижимость он покупал в кредит и выплачивал его примерно десять лет.

После полномасштабного вторжения России в Украину депутат попал под санкции Евросоюза. Из-за этого он, как утверждает, лишился возможности распоряжаться европейской недвижимостью и посещать Шенгенскую зону.

В 2023 году в квартиру в Торревесе якобы самовольно заселились граждане Украины. Затулин утверждает, что испанские власти в течение трех лет не принимают мер для их выселения. В то же время он продолжает оплачивать электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги, поскольку чиновники считают их отключение негуманным.

Российский депутат возмутился ситуацией и призвал посла Испании в РФ объяснить, почему жильцы могут годами оставаться в чужой квартире. При этом в приведенном сообщении нет комментариев испанских властей или самих людей, проживающих в квартире.

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