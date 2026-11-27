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Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік, який передбачає €11,612 млрд допомоги Україні у сферах оборони, безпеки та стабілізації.

За відповідний законопроєкт проголосували 316 депутатів, 260 виступили проти.

Безпосередньо на підтримку України через Міністерство оборони Німеччини планують спрямувати понад €9 млрд. Ще близько €1,15 млрд передбачено на поповнення запасів Бундесверу після передачі озброєння Україні, а майже €649 млн — на внески до Європейського фонду миру.

Загальний обсяг допомоги за відповідною бюджетною статтею трохи збільшиться порівняно з 2026 роком, коли на ці цілі було передбачено €11,547 млрд.

Окрім фінансування на 2027 рік, німецький уряд отримав дозвіл брати фінансові зобов'язання на наступні роки майже на €8,7 млрд. Це дозволить уже наступного року укладати контракти на військову та іншу допомогу Україні, виплати за якими здійснюватимуться у 2028–2031 роках.

Таким чином, Берлін не лише зберігає масштабну підтримку України, а й передбачає механізм фінансування допомоги на кілька років уперед.

Бундестаг схвалив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік, який передбачає видатки на рівні 555,9 млрд євро. Це на 31,4 млрд євро більше, ніж у 2026 році.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Брюсселі, Бельгія, відкинув компромісну пропозицію щодо довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Він заявив, що загальний обсяг запропонованих видатків залишається надто високим, а ЄС не повинен залучати нові борги.

Європейський парламент у середу, 25 листопада, остаточно ухвалив річний бюджет Євросоюзу на 2027 рік із загальним обсягом зобов’язань у 199,7 млрд євро та платежів у 211,5 млрд євро, підтримавши документ 406 голосами «за» (184 депутати проголосували «проти», 69 — утрималися).

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