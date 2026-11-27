德国联邦议院通过了2027年联邦预算案，其中计划向乌克兰提供116.12亿欧元援助，用于国防、安全和稳定领域。

316名议员对该法案投了赞成票，260人投了反对票。

其中，计划通过德国国防部直接向乌克兰提供超过90亿欧元的援助。 此外，约11.5亿欧元将用于在向乌克兰移交武器后补充德国联邦国防军的库存，近6.49亿欧元将用于向欧洲和平基金缴纳会费。

该预算项目的援助总额将较2026年略有增加，2026年为此目的拨款115.47亿欧元。

除2027年的拨款外，德国政府还获准为未来几年承担近87亿欧元的财政义务。 这将使德国政府能够早在明年就与乌克兰签订军事及其他援助合同，相关款项将于2028年至2031年间支付。

由此可见，柏林不仅维持了对乌克兰的大规模支持，还为未来几年的援助建立了资金保障机制。

德国联邦议院批准了2027年联邦预算，其中支出总额为5559亿欧元。这一数额比2026年增加了314亿欧元。

德国总理弗里德里希·梅尔茨在比利时布鲁塞尔驳回了关于2028–2034年欧盟长期预算的妥协提案。 他表示，拟议的总支出额仍然过高，欧盟不应新增债务。

11月25日（星期三），欧洲议会最终通过了欧盟2027年度预算，其中承诺总额为1997亿欧元，支付总额为2115亿欧元， 该预算案以406票赞成（184名议员投反对票，69人弃权）获得通过。

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