记者亚历山大·萨维列夫被列入俄罗斯“实际被剥夺部分公民权利人员名录”。除他之外，还有十名俄罗斯人被列入该名单，其中包括政治家伊利亚·亚辛和“雨”电视台记者德尼·卡塔耶夫。

11月27日星期五，俄罗斯联邦司法部更新了该名录，其中列出了俄罗斯当局认为逃避执行已判刑罚的人员。 在11名新上榜人员中，包括《项目》杂志的调查记者亚历山大·萨维列夫。

将其列入名单的依据是其因未履行所谓“外国代理人”义务一案所作出的判决。 今年5月，该记者被缺席判处一年半的强制劳动，7月，法院将该刑罚改为420小时的强制劳动。 10月，萨维列夫还因参与“不受欢迎组织”的活动而被处以罚款。起因是《项目》对俄罗斯政府内部裙带关系的调查报道。

政治家伊利亚·亚辛、歌剧演唱家玛丽亚·马克萨科娃、记者安娜·祖耶娃、 娜塔莉亚·巴拉诺娃和叶莲娜·索洛维约娃、选举观察员弗拉基米尔·日林斯基、活动家维塔利·沃塔诺夫斯基、性教育倡导者萨沙·卡赞采娃、《雨》电视台记者丹尼斯·卡塔耶夫以及政治学家谢尔盖·梅德韦杰夫。

该名录于10月23日开始生效。人权活动人士称其实际上是“公民死亡”的工具，因为被列入名录的人士在行使一系列权利和获取相关服务方面受到限制。 具体而言，他们的银行账户被冻结，被禁止进行房地产交易、办理护照以及使用电子政务服务。

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