受制裁、无人机袭击炼油厂以及老油田枯竭等因素影响，俄罗斯石油产量持续下降，目前已接近2008年以来的最低水平。

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，2026年俄罗斯的原油产量将达到约4.94亿吨。 与去年相比，产量将下降3.4%，与2024年相比则将下降4.3%。

这一下滑趋势已持续数年。 2023年，俄罗斯企业原油产量为5.3亿吨，2022年为5.35亿吨。2019年产量达到峰值，创下5.6亿吨的纪录。 目前的产量水平是自2008年以来的最低点，当时产量为4.88亿吨。即使在疫情危机期间，产量也更高——达到5.127亿吨。

产量下降的原因之一是乌克兰无人机对俄罗斯炼油厂的袭击。 据瑞银分析师乔瓦尼·斯塔乌诺沃评估，炼油厂的停产导致炼油量跌至20年来的最低点。由于无法出口过剩的原油，石油公司也不得不削减产量。

与此同时，该行业的问题早在全面战争爆发前就已经显现。苏联时期发现的老油田正逐渐枯竭。 特别是，在占俄罗斯原油总产量约40%的汉蒂-曼西自治州，自2009年以来，产量已下降了20%。

贝克能源研究所的研究员加布里埃尔·柯林斯认为，俄罗斯在西西伯利亚的易开采石油时代即将结束。据他称，即使增加水平钻井也无法阻止产量下滑。 制裁措施限制了俄罗斯获取西方设备和融资的渠道，使局势更加复杂。

石油仍是俄罗斯外汇收入的主要来源之一——每年可带来约1200亿美元。柯林斯认为，产量的进一步减少将削弱克里姆林宫的经济实力及其对其他国家施加影响的能力。

值得一提的是，俄罗斯国内市场的天然气价格已高于美国。

据彭博社报道，俄罗斯的石油加工量已跌至2000年代初的水平。



由于中国买家选择 替代供应商 的机会 越来越少，俄罗斯原油在中国市场的价格正迅速上涨。

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