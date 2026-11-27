欧洲领导人对与唐纳德·特朗普政府爆发公开冲突的担忧日益减轻。布鲁塞尔准备在支持乌克兰、对美国科技企业征税以及国防采购等问题上，更强硬地捍卫自身利益。

这种态度的转变，既与美国中期选举后共和党地位的削弱有关，也与此前爆发的贸易冲突以及围绕援助乌克兰的争端有关。

据《Politico》报道，欧洲政界人士开始认为，与华盛顿对抗的风险，比向美国政府让步要小。

欧盟可能采取的举措之一是对美国科技巨头（特别是谷歌、Meta和亚马逊）的数字收入征收3%的税。 此外，还讨论了在欧盟资金支持的国防采购中给予欧洲制造商优先权的问题，这可能会限制美国公司获得合同的机会。

尽管存在分歧，但欧盟内部并未达成共识。卢森堡担心数字税带来的后果，而罗马尼亚则主张保持对美国国防技术的获取渠道。 与此同时，布鲁塞尔仍在考虑对乌克兰提供财政支持，包括450亿欧元的贷款以及下一份七年预算中预留的1000亿欧元。

欧洲外交官认为，与华盛顿的大部分冲突已经发生，因此今后对特朗普的让步未必能帮助避免来自美国的压力。

来源：Politico。

欧洲外交官批评贾里德·库什纳关于向乌克兰提供安全保障的提议，该提议可能基于北约《第五条》的原则。

弗拉基米尔·普京在私下接触中表示同意，战争结束后，乌克兰可以从美国和欧洲伙伴那里获得类似北约第五条的安全保障，前提是北约不会在乌克兰境内部署基地或军队。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在过去几个月里，多次在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，提出基辅可能加入北约以换取俄罗斯在领土问题上做出让步的问题。

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