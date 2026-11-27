Европейские лидеры всё меньше опасаются открытого конфликта с администрацией Дональда Трампа. Брюссель готов более решительно отстаивать свои интересы в вопросах поддержки Украины, налогообложения американских технологических корпораций и оборонных закупок.

Изменение настроений связано с ослаблением позиций республиканцев после промежуточных выборов в США, а также с предыдущими торговыми конфликтами и спорами по поводу помощи Украине.

Европейские политики, по данным Politico, начинают воспринимать противостояние с Вашингтоном как менее рискованное, чем уступки американской администрации.

Одним из возможных шагов ЕС является введение 3%-ного налога на цифровые доходы американских технологических гигантов, в частности Google, Meta и Amazon. Также обсуждается предоставление преимущества европейским производителям при оборонных закупках за счет средств Евросоюза, что может ограничить доступ американских компаний к контрактам.

Несмотря на разногласия, единства внутри ЕС нет. Люксембург опасается последствий цифрового налога, а Румыния выступает за сохранение доступа к американским оборонным технологиям. В то же время Брюссель продолжает рассматривать вопрос о финансовой поддержке Украины, в частности кредит на 45 млрд евро и 100 млрд евро, предусмотренные в следующем семилетнем бюджете.

Европейские дипломаты считают, что значительная часть конфликтов с Вашингтоном уже произошла, поэтому дальнейшие уступки Трампу не обязательно помогут избежать давления со стороны США.

Источник: Politico.

Европейские дипломаты критикуют идею Джареда Кушнера о гарантиях безопасности для Украины, которые могли бы основываться на принципах 5-й статьи НАТО.

Владимир Путин в ходе частных контактов согласился с тем, что после завершения войны Украина может получить от США и европейских партнеров гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, при условии, что на украинской территории не будут размещаться базы или войска Альянса.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки со стороны России.

Читай нас в