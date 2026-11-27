Europejscy przywódcy coraz mniej obawiają się otwartego konfliktu z administracją Donalda Trumpa. Bruksela jest gotowa bardziej zdecydowanie bronić swoich interesów w kwestiach wsparcia dla Ukrainy, opodatkowania amerykańskich korporacji technologicznych oraz zamówień w sektorze obronnym.

Zmiana nastrojów wynika z osłabienia pozycji republikanów po wyborach uzupełniających w USA, a także z wcześniejszych konfliktów handlowych i sporów dotyczących pomocy dla Ukrainy.

Według serwisu Politico europejscy politycy zaczynają postrzegać konfrontację z Waszyngtonem jako mniej ryzykowną niż ustępstwa wobec amerykańskiej administracji.

Jednym z możliwych kroków UE jest wprowadzenie 3-procentowego podatku od dochodów cyfrowych amerykańskich gigantów technologicznych, w szczególności Google, Meta i Amazon. Rozważa się również przyznanie pierwszeństwa europejskim producentom w ramach zamówień obronnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, co może ograniczyć dostęp amerykańskich firm do kontraktów.

Pomimo rozbieżności nie ma jedności wewnątrz UE. Luksemburg obawia się konsekwencji podatku cyfrowego, a Rumunia opowiada się za zachowaniem dostępu do amerykańskich technologii obronnych. Jednocześnie Bruksela nadal rozważa wsparcie finansowe dla Ukrainy, w szczególności kredyt w wysokości 45 mld euro oraz 100 mld euro przewidziane w kolejnym siedmioletnim budżecie.

Europejscy dyplomaci uważają, że znaczna część konfliktów z Waszyngtonem już miała miejsce, dlatego dalsze ustępstwa wobec Trumpa niekoniecznie pomogą uniknąć presji ze strony USA.

Źródło: Politico.

Europejscy dyplomaci krytykują pomysł Jareda Kushnera dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mogłyby opierać się na zasadach 5. artykułu NATO.

Władimir Putin podczas prywatnych rozmów zgodził się, że po zakończeniu wojny Ukraina może otrzymać od USA i partnerów europejskich gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych wynikających z artykułu 5 NATO, pod warunkiem, że na terytorium Ukrainy nie będą rozmieszczane bazy ani wojska Sojuszu.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

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