Hurtowe ceny gazu w Rosji przekroczyły amerykańskie stawki dla odbiorców przemysłowych. W Moskwie tysiąc metrów sześciennych gazu kosztuje od października około 103,5 dolara, podczas gdy w USA — 80–95 dolarów.

Jak podaje agencja Reuters, poinformował o tym dyrektor ds. energetyki w Instytucie Energetyki i Finansów Federacji Rosyjskiej Aleksiej Gromow podczas forum „Gaz Rosji 2026”. Według niego rosyjskie ceny krajowe są już wyższe od amerykańskich, choć porównywanie ich z taryfami europejskimi jest nieuzasadnione.

Od początku wojny na pełną skalę taryfy za gaz dla rosyjskiego biznesu wzrosły o 60%, a dla ludności – około półtora raza. Na najbliższe trzy lata rząd RF zaplanował dalszy wzrost cen łącznie o 26,8%. W szczególności w 2027 roku gaz ma podrożeć o 10,4%, w 2028 roku – o 7,4%, a w 2029 roku – o kolejne 7%.

Gromow uważa, że wzrost cen krajowych może podważyć ekonomiczną opłacalność projektu gazociągu „Siła Syberii – 2”, który Rosja omawia z Chinami. Jeśli gazociąg zostanie uruchomiony po 2030 roku, cena rosyjskiego gazu na rynku krajowym, według prognozy eksperta, może osiągnąć 120–130 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Dlatego kluczową kwestią pozostanie formuła cenowa, na którą zgodzą się Moskwa i Pekin.

Jednocześnie Chiny już otrzymują rosyjski gaz rurociągiem „Siła Syberii”, który został uruchomiony w 2019 roku. W tym roku Pekin płaci za tysiąc metrów sześciennych 247,9 dolara — o 56% mniej niż inni zagraniczni odbiorcy „Gazpromu”, dla których cena wynosi 562 dolary.

Według prognoz Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w 2027 roku gaz dla Chin będzie kosztował 251,3 dolara za tysiąc metrów sześciennych, podczas gdy dla innych zagranicznych odbiorców – 450 dolarów. W 2028 roku wskaźniki te mają wynieść odpowiednio 247,8 i 361,9 dolara, a w 2029 roku — 246,4 i 323,2 dolara.

Według źródeł gazety South China Morning Post Chiny nalegają na znacznie niższą cenę w celu zawarcia umowy dotyczącej projektu „Siła Syberii – 2”. Pekin chciałby płacić około 50 dolarów za tysiąc metrów sześciennych — tyle, według szacunków źródeł gazety, kosztuje gaz dla rosyjskiej ludności. Innym możliwym punktem odniesienia w negocjacjach jest cena krajowa dla odbiorców przemysłowych na poziomie 120–130 dolarów.

Przetwórstwo ropy naftowej w Rosji spadło do poziomu z początku XXI wieku – podaje Bloomberg.

W ubiegłym tygodniu Rosja odnotowała największe od początku pełnej inwazji szacowane przychody z morskiego eksportu ropy naftowej.



Cena rosyjskiej ropy w Chinach gwałtownie rośnie, ponieważ chińscy nabywcy mają coraz mniej możliwości wyboru alternatywnych dostawców .

Czytaj nas na