俄罗斯的天然气批发价格已超过美国面向工业用户的电价。自10月起，莫斯科每千立方米天然气的价格约为103.5美元，而美国为80至95美元。

据路透社报道，俄罗斯能源与金融研究所能源部门主任阿列克谢·格罗莫夫在“俄罗斯天然气2026”论坛上发表了上述言论。 他表示，尽管将俄罗斯国内价格与欧洲价格进行比较并不恰当，但俄罗斯国内天然气价格已经高于美国。

自全面战争爆发以来，俄罗斯企业的天然气价格上涨了60%，居民天然气价格则上涨了约1.5倍。俄罗斯政府计划在未来三年内将价格进一步上调26.8%。 具体而言，2027年天然气价格预计上涨10.4%，2028年上涨7.4%，2029年再上涨7%。

格罗莫夫认为，国内价格的上涨可能会使俄罗斯正与中国商讨的“西伯利亚力量-2”天然气管道项目的经济可行性受到质疑。 据该专家预测，如果该项目在2030年后投产，俄罗斯国内天然气价格可能达到每千立方米120至130美元。 因此，莫斯科与北京最终能就何种定价公式达成一致，仍将是关键问题。

与此同时，中国目前已通过2019年投入运营的“西伯利亚力量”管道进口俄罗斯天然气。 今年，中国每千立方米的支付价格为247.9美元——比“俄罗斯天然气工业股份公司”其他海外买家的价格低56%，后者的价格为562美元。

据俄罗斯联邦经济发展部预测，2027年对华天然气价格将为每千立方米251.3美元，而对其他海外消费者的价格则为450美元。 2028年，这两项指标预计将分别达到247.8美元和361.9美元，2029年则为246.4美元和323.2美元。

据《南华早报》消息人士透露，中国坚持要求大幅降低价格，以达成西伯利亚力量-2项目的合同。 北京方面希望以每千立方米约50美元的价格支付——据该报消息人士估算，这相当于俄罗斯居民的天然气价格。 谈判的另一个可能参考标准是面向工业用户的国内价格，水平在120至130美元之间。

据彭博社报道，俄罗斯的原油加工量已跌至21世纪初的水平。



由于中国买家选择 替代供应商 的机会 越来越少，俄罗斯原油在中国市场的价格正在迅速上涨。

关注我们在