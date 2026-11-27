Оптовые цены на газ в России превысили американские тарифы для промышленных потребителей. В Москве тысяча кубометров газа с октября стоит около 103,5 доллара, тогда как в США — 80–95 долларов.

Об этом заявил директор энергетического направления Института энергетики и финансов РФ Алексей Громов на форуме «Газ России 2026», сообщает Reuters. По его словам, российские внутренние цены уже выше американских, хотя сравнивать их с европейскими тарифами некорректно.

С начала полномасштабной войны тарифы на газ для российского бизнеса выросли на 60%, а для населения — примерно в полтора раза. На ближайшие три года правительство РФ запланировало дальнейшее повышение цен в целом на 26,8%. В частности, в 2027 году газ должен подорожать на 10,4%, в 2028-м — на 7,4%, а в 2029-м — еще на 7%.

Громов считает, что рост внутренних цен может поставить под сомнение экономическую целесообразность проекта газопровода «Сила Сибири — 2», который Россия обсуждает с Китаем. Если его запустят после 2030 года, цена российского газа внутри страны, по прогнозу эксперта, может достичь 120–130 долларов за тысячу кубометров. Поэтому ключевым вопросом останется формула цены, на которую согласятся Москва и Пекин.

В то же время Китай уже получает российский газ по газопроводу «Сила Сибири», который заработал в 2019 году. В этом году Пекин платит за тысячу кубометров 247,9 доллара — на 56 % меньше, чем другие зарубежные покупатели «Газпрома», для которых цена составляет 562 доллара.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2027 году газ для Китая будет стоить 251,3 доллара за тысячу кубометров, тогда как для других зарубежных потребителей — 450 долларов. В 2028 году эти показатели должны составить 247,8 и 361,9 доллара соответственно, а в 2029-м — 246,4 и 323,2 доллара.

По данным источников South China Morning Post, Китай настаивает на значительно более низкой цене для заключения контракта по проекту «Сила Сибири — 2». Пекин хотел бы платить примерно 50 долларов за тысячу кубометров — столько, по оценке источников издания, стоит газ для российского населения. Другой возможный ориентир для переговоров — внутренняя цена для промышленных потребителей на уровне 120–130 долларов.

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