Шотландская актриса Тильда Суинтон приехала в Варшаву, Польша, на события, сопровождающие ее выставку «Tilda Swinton — Ongoing» в Институте креативных индустрий. В программе визита — импровизированный перформанс «Bliss #2», кинопоказ и мастер-классы. Об этом сообщает RMF24.

Перформанс и показ «Орландо»

Перформанс «Bliss #2» посвящен памяти Дерека Джармана — друга и творческого партнера Суинтон, умершего в 1994 году. На пресс-конференции актриса подчеркнула ценность искусства, созданного с увлечением и с помощью минимальных средств, и сказала, что такой способ работы стоит поддерживать.

В субботу Суинтон посетит кинотеатр «Тенча» в варшавском районе Жолибож, где представит показ фильма «Орландо» режиссера Салли Поттер. Актриса вспомнила, что этот кинотеатр в свое время посещали Дерек Джарман и Анджей Вайда. Она также выступила в поддержку кинотеатров и просмотра фильмов на большом экране.

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Выставка продлится до 2027 года

Экспозицию «Tilda Swinton — Ongoing» организовал Malta Festival. Она продлится до 17 января 2027 года. По замыслу Суинтон, выставка является данью ее мастерам и друзьям, а также должна побуждать посетителей к творчеству. Актриса стремилась сохранить для проекта простую и аутентичную форму без больших камер.

Во время визита также запланированы мастер-классы с участием Доминики Кульчик и контратенора Якуба Юзефа Орлинского. На пресс-конференции Суинтон рассказала о восхищении творчеством Анджея Вайды и Павела Павликовского, в частности светом и атмосферой польского кино. Она также сказала, что хотела бы представить выставку в Киеве.

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