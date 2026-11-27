苏格兰演员蒂尔达·斯文顿抵达波兰华沙，参加在创意产业学院举行的“Tilda Swinton — Ongoing”展览的相关活动。此次行程包括即兴表演“Bliss #2”、电影放映和大师班。据RMF24报道。

表演与《奥兰多》放映

表演“Bliss #2”献给德里克·贾曼的纪念。贾曼是斯文顿的朋友和创作伙伴，于1994年去世。在新闻发布会上，这位演员强调了以热情和极少资源创作的艺术的价值，并表示应当支持这种工作方式。

周六，斯文顿将前往位于华沙若利博日区的Tęcza电影院，在那里介绍导演莎莉·波特的电影《奥兰多》的放映。她回忆说，德里克·贾曼和安杰伊·瓦伊达曾到访过这家电影院。她还表达了对电影院以及在大银幕上观看电影的支持。

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展览将持续至2027年

“Tilda Swinton — Ongoing”展览由Malta Festival组织，将持续至2027年1月17日。按照斯文顿的构想，该展览是向她的导师和朋友致敬，也旨在鼓励参观者进行创作。这位演员希望为该项目保留一种简单而真实的形式，不使用大型摄影机。

此次访问还计划举办大师班，参与者包括多米妮卡·库尔奇克和假声男高音雅库布·约瑟夫·奥尔林斯基。在新闻发布会上，斯文顿谈到她对安杰伊·瓦伊达和帕维乌·帕夫利科夫斯基作品的喜爱，尤其是波兰电影中的光线和氛围。她还表示，希望能在基辅展出该展览。

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