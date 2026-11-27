Шотландська акторка Тільда Свінтон приїхала до Варшави, Польща, на події, що супроводжують її виставку «Tilda Swinton — Ongoing» в Інституті креативних індустрій. У програмі візиту — імпровізований перформанс «Bliss #2», кінопоказ і майстер-класи. Про це повідомляє RMF24.

Перформанс і показ Орландо

Перформанс «Bliss #2» присвячений пам’яті Дерека Джармана — друга та творчого партнера Свінтон, який помер 1994 року. На пресконференції акторка наголосила на цінності мистецтва, створеного з пристрастю та за допомогою мінімальних засобів, і сказала, що такий спосіб роботи варто підтримувати.

У суботу Свінтон відвідає кінотеатр «Тенча» у варшавському районі Жолібож, де представить показ фільму «Орландо» режисерки Саллі Поттер. Акторка згадала, що цей кінотеатр свого часу відвідували Дерек Джарман і Анджей Вайда. Вона також висловилася на підтримку кінотеатрів і перегляду фільмів на великому екрані.

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Виставка триватиме до 2027 року

Експозицію «Tilda Swinton — Ongoing» організував Malta Festival. Вона триватиме до 17 січня 2027 року. За задумом Свінтон, виставка є даниною її майстрам і друзям, а також має заохотити відвідувачів до творчості. Акторка прагнула зберегти для проєкту просту й автентичну форму без великих камер.

Під час візиту також заплановані майстер-класи за участю Домініки Кульчик і контратенора Якуба Юзефа Орлінського. На пресконференції Свінтон розповіла про захоплення творчістю Анджея Вайди та Павела Павліковського, зокрема світлом і атмосферою польського кіно. Вона також сказала, що хотіла б представити виставку в Києві.

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