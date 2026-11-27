Szkocka aktorka Tilda Swinton przyjechała do Warszawy w Polsce na wydarzenia towarzyszące jej wystawie „Tilda Swinton — Ongoing” w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. W programie wizyty znalazły się improwizowany performans „Bliss #2”, pokaz filmowy i warsztaty. Poinformował o tym RMF24.

Performans i pokaz „Orlando”

Performans „Bliss #2” poświęcono pamięci Dereka Jarmana, przyjaciela i partnera twórczego Swinton, który zmarł w 1994 roku. Na konferencji prasowej aktorka podkreśliła wartość sztuki tworzonej z pasją i przy użyciu minimalnych środków oraz powiedziała, że taki sposób pracy warto wspierać.

W sobotę Swinton odwiedzi kino Tęcza na warszawskim Żoliborzu, gdzie zaprezentuje pokaz filmu „Orlando” w reżyserii Sally Potter. Aktorka przypomniała, że to kino odwiedzali niegdyś Derek Jarman i Andrzej Wajda. Wyraziła także poparcie dla kin i oglądania filmów na dużym ekranie.

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Wystawa potrwa do 2027 roku

Ekspozycję „Tilda Swinton — Ongoing” zorganizował Malta Festival. Potrwa ona do 17 stycznia 2027 roku. Zgodnie z koncepcją Swinton wystawa jest hołdem dla jej mistrzów i przyjaciół, a także ma zachęcać odwiedzających do twórczości. Aktorka chciała zachować dla projektu prostą i autentyczną formę bez dużych kamer.

Podczas wizyty zaplanowano również warsztaty z udziałem Dominiki Kulczyk i kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego. Na konferencji prasowej Swinton opowiedziała o zachwycie twórczością Andrzeja Wajdy i Pawła Pawlikowskiego, w szczególności światłem i atmosferą polskiego kina. Powiedziała też, że chciałaby zaprezentować wystawę w Kijowie.

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