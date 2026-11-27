Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) otrzymał od UEFA kary finansowe na łączną kwotę 32 tys. euro za wydarzenia podczas meczów reprezentacji Polski z Rumunią oraz Bośnią i Hercegowiną. Według Interia Sport, wobec PZPN zastosowano również zawieszenie zakazu sprzedaży biletów na jeden wyjazdowy mecz reprezentacji.

Sankcja za mecz w Bukareszcie

Za wydarzenia podczas spotkania Polski z Rumunią w Bukareszcie, które było przedostatnią kolejką fazy grupowej dywizji B Ligi Narodów, PZPN ukarano grzywną w wysokości 20 tys. euro. W komunikacie o karze wskazano na zakłócenia porządku na trybunach oraz uszkodzenie stadionu.

Oprócz grzywny UEFA zawiesiła na dwa lata zakaz sprzedaży biletów polskim kibicom na jeden wyjazdowy mecz reprezentacji. PZPN ma także pokryć szkody na stadionie po konsultacjach ze stroną rumuńską.

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Mecz z Bośnią i Hercegowiną

Po rozpatrzeniu październikowego meczu z Bośnią i Hercegowiną PZPN ukarano kolejną grzywną w wysokości 12 tys. euro. Jako powody sankcji wskazano użycie środków pirotechnicznych oraz opóźnienie meczu. Jan Urban otrzymał ostrzeżenie.

Oddzielne sankcje UEFA dotyczą Lecha Poznań. Za incydenty w meczach z Bayerem Leverkusen i Sunderlandem, w których kibiców klubu oskarżono o blokowanie przejścia na stadionie, Lech ukarano grzywną w wysokości 16 tys. euro za każdy przypadek. Łączna kwota kar dla klubu wynosi 32 tys. euro.

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