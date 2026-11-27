Brooklyn Beckham po raz pierwszy samodzielnie zorganizował uroczystą kolację z okazji Święta Dziękczynienia dla rodziny swojej żony, Nikoli Peltz.

27-latek przygotował posiłek dla ośmiu gości w swoim domu w Los Angeles, a głównym daniem był indyk przyrządzony według specjalnej receptury.

Na potrzeby świątecznego menu Brooklyn kupił sery za 171,75 dolarów, które zamierzał wykorzystać do przygotowania tradycyjnej amerykańskiej potrawy – makaronu z serem. Wśród zakupów znalazły się sery fontina, dojrzały cheddar i gauda.

Indyka postanowił zamarynować w piwie Guinness, a następnie powoli piec w piekarniku. Jako dodatek przygotował bataty z piankami marshmallow, które szczególnie lubi Nicola, ziemniaki oraz farsz do indyka. Beckham przyznał, że przed pierwszym samodzielnym świętowaniem był nieco zdenerwowany, ponieważ nie zdecydował się jeszcze na przepis na farsz.

Zdjęcia gotowej kolacji opublikowała Nicola Peltz w mediach społecznościowych. Brooklyn spędził święta w gronie rodziny żony. Jego rodzice, David i Victoria Beckham, a także bracia i siostra, nie pojawili się na opublikowanych zdjęciach. Dzieje się to na tle trwającego konfliktu w rodzinie Beckhamów.

Źródło: Instagram Nikoli Peltz.

27-letni Brooklyn Beckham, najstarszy syn Davida i Victorii Beckhamów, nadal dystansuje się od swojej słynnej rodziny w związku z trwającym od dawna konfliktem. Teraz zaczął usuwać tatuaże poświęcone rodzicom i braciom.

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