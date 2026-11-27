Rosyjska produkcja ropy naftowej spada w związku z sankcjami, atakami dronów na rafinerie oraz wyczerpywaniem się starych złóż, a wskaźniki zbliżyły się do najniższego poziomu od 2008 roku.

W 2026 roku Rosja wydobędzie około 494 mln ton ropy. Poinformował o tym wicepremier Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak. W porównaniu z ubiegłym rokiem wolumeny spadną o 3,4%, a w stosunku do 2024 roku – o 4,3%.

Spadek ten trwa już od kilku lat. W 2023 roku rosyjskie przedsiębiorstwa wydobyły 530 mln ton ropy, a w 2022 roku – 535 mln ton. W szczytowym momencie w 2019 roku wskaźnik ten osiągnął rekordowy poziom 560 mln ton. Obecny poziom jest najniższy od 2008 roku, kiedy to wydobycie wyniosło 488 mln ton. Nawet w czasie kryzysu pandemicznego było ono wyższe — 512,7 mln ton.

Jedną z przyczyn spadku były ukraińskie ataki dronów na rosyjskie rafinerie. Według oceny analityka UBS Giovanniego Staunovo przestoje rafinerii doprowadziły do spadku przerobu do najniższego poziomu od 20 lat. Z powodu problemów z eksportem nadwyżek surowca koncerny naftowe są również zmuszone do ograniczania wydobycia.

Jednocześnie problemy branży zaczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na pełną skalę. Stare złoża, odkryte w czasach radzieckich, stopniowo się wyczerpują. W szczególności w Okręgu Autonomicznym Chanty-Mansyjskim, na który przypada około 40% ropy wydobywanej w Rosji, od 2009 roku wielkość wydobycia spadła o 20%.

Gabriel Collins, pracownik naukowy Instytutu Badań Energetycznych im. Bakera, uważa, że dla Rosji kończy się okres łatwego wydobycia ropy naftowej na Zachodnim Syberii. Według niego nawet zwiększenie liczby odwiertów poziomych nie pomaga powstrzymać spadku. Sytuację komplikują sankcje, które ograniczają dostęp do zachodniego sprzętu i finansowania.

Ropa naftowa pozostaje jednym z głównych źródeł wpływów walutowych Rosji — co roku przynosi ona około 120 mld dolarów. Collins uważa, że dalsze ograniczenie wydobycia osłabi możliwości gospodarcze Kremla oraz jego zdolność do wywierania wpływu na inne kraje.

Przypomnijmy, że rosyjski gaz na rynku krajowym stał się droższy niż w USA.

Przetwórstwo ropy naftowej w Rosji spadło do poziomu z początku XXI wieku – podaje Bloomberg.

W ubiegłym tygodniu Rosja odnotowała największe od początku pełnej inwazji szacowane przychody z morskiego eksportu ropy naftowej.



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