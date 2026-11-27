Hollywoodzka aktorka Sharon Stone przyciągnęła uwagę paparazzi swoim nietypowym wyglądem na ulicach Nowego Jorku. Zamiast zwykłego stroju z czerwonego dywanu gwiazdę zauważono na wózku inwalidzkim z ortezą na nodze. Nie ma jednak powodu do obaw o zdrowie aktorki — po raz kolejny pokazuje ona po prostu swoje umiejętności aktorskie.

68-letnia gwiazda filmu „Nagi instynkt” rozpoczęła pracę nad nową komedią, w której jej partnerem jest 35-letni amerykański aktor egipskiego pochodzenia, Rami Youssef.

Sharon Stone została zauważona na wózku inwalidzkim

23 listopada fotografowie przyłapali aktorów podczas kręcenia nowego filmu „Martha & Muhammad” produkcji wytwórni A24.





Na opublikowanych zdjęciach Stone siedzi na wózku inwalidzkim, a na jej nodze widać ortezę. Tymczasem Youssef wozi aktorkę ulicami Nowego Jorku.

Twórcy na razie nie zdradzają, jak dokładnie ta scena wpisuje się w fabułę przyszłej komedii. Wygląda na to, że postanowili zachować intrygę nie tylko dla widzów, ale także dla paparazzi.

Co wiadomo o nowym filmie z Sharon Stone

W centrum fabuły znajduje się zamożna nowojorska damą z wyższych sfer, która po śmierci męża wdaje się w związek ze znacznie młodszym muzułmaninem.



Oprócz romantycznej historii i znacznej różnicy wieku film poruszy kwestie statusu społecznego, pieniędzy, religii i imigracji. Krótko mówiąc, nie należy liczyć na zwykłą komedię romantyczną bez niewygodnych rozmów.

Dla Rami Youssefa projekt ten będzie reżyserskim debiutem w kinie pełnometrażowym. Jest on również autorem scenariusza, odgrywa jedną z głównych ról i pełni funkcję producenta.

Do obsady dołączyli Amanda Seyfried i Jeff Daniels, a wśród producentów znalazł się twórca popularnego serialu „The Bear” – Christopher Storer.

Jeśli chodzi o samą Sharon Stone, to aktorka nadal aktywnie działa w kinie i teatrze. Wśród jej ostatnich projektów znajdują się serial „Euphoria” oraz spektakl teatralny „Speed-the-Plow”.



Informację tę podaje serwis Becoming.

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