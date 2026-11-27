好莱坞女星莎朗·斯通在纽约街头以不同寻常的装扮吸引了狗仔队的目光。与往常在红毯上的形象不同，这位明星被发现坐在轮椅上，腿上还戴着支具。 不过，大家无需为这位女演员的健康担心——她只是再次展现了自己的演技。

这位68岁的《基本本能》女主角正在拍摄一部新喜剧，她的搭档是35岁的埃及裔美国演员拉米·尤塞夫。

莎朗·斯通被拍到坐在轮椅上

11月23日，摄影师们在A24电影公司新片《玛莎与穆罕默德》（Martha & Muhammad）的拍摄现场抓拍到了这两位演员。





在公开的画面中，斯通坐在轮椅上，可以看到她的腿上戴着支具。与此同时，尤塞夫正推着她穿行于纽约街头。

关于这一场景在即将上映的喜剧片中具体如何展开，制片方目前尚未透露。看来，他们不仅想为观众保留悬念，也想让狗仔队保持好奇。

关于莎朗·斯通新片有哪些已知信息

剧情围绕一位富裕的纽约社交名媛展开，她在丈夫去世后与一位比自己年轻许多的穆斯林男子展开恋情。



除了浪漫故事和显著的年龄差距外，影片还将探讨社会地位、金钱、宗教和移民等问题。简而言之，别指望这是一部没有尴尬对话的普通浪漫喜剧。

对于拉米·尤塞夫而言，该项目将是他执导的首部剧情长片。他不仅亲自执笔剧本，还担任主演之一并出任制片人。

演员阵容中加入了阿曼达·塞弗里德和杰夫·丹尼尔斯，制片人阵容则包括热门剧集《熊》的创作者克里斯托弗·斯托勒。

至于莎朗·斯通本人，这位女演员仍在电影和戏剧领域活跃。她最近参与的项目包括电视剧《Euphoria》和舞台剧《Speed-the-Plow》。



据Becoming报道。

莎朗·斯通向她未来的乌克兰儿媳送上了祝福。

莎朗·斯通身着乌克兰品牌的复古造型出镜

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