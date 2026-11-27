Голливудская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание папарацци своим необычным появлением на улицах Нью-Йорка. Вместо привычного образа для красной дорожки знаменитость заметили в инвалидном кресле и с ортезом на ноге. В то же время беспокоиться о здоровье актрисы не стоит — она лишь в очередной раз демонстрирует свои актерские способности.

68-летняя звезда «Основного инстинкта» приступила к работе над новой комедией, в которой её партнёром стал 35-летний американский актёр египетского происхождения Рами Юссеф.

Шэрон Стоун заметили в инвалидном кресле

23 ноября фотографы застали актеров во время съемок нового фильма Martha & Muhammad от кинокомпании A24.





На опубликованных кадрах Стоун сидит в инвалидном кресле, а на её ноге можно заметить ортез. В то же время Юссеф везёт актрису по улицам Нью-Йорка.

Как именно этот эпизод вписывается в сюжет будущей комедии, создатели пока не раскрывают. Похоже, интригу решили сохранить не только для зрителей, но и для папарацци.

Что известно о новом фильме с Шэрон Стоун

В центре сюжета — состоятельная нью-йоркская светская львица, которая после смерти мужа завязывает отношения со значительно более молодым мусульманином.



Помимо романтической истории и существенной разницы в возрасте, картина будет затрагивать вопросы социального статуса, денег, религии и иммиграции. Одним словом, на обычную романтическую комедию без неудобных разговоров рассчитывать не стоит.

Для Рами Юссефа этот проект станет режиссёрским дебютом в полнометражном кино. Он также написал сценарий, исполняет одну из главных ролей и выступает в качестве продюсера.

К актерскому составу присоединились Аманда Сейфрид и Джефф Дэниелс, а среди продюсеров — создатель популярного сериала «Медведь» Кристофер Сторер.

Что касается самой Шэрон Стоун, то актриса продолжает активно работать в кино и театре. Среди её недавних проектов — сериал «Эйфория» и театральная постановка «Speed-the-Plow».



Об этом сообщает Becoming.

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