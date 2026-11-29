На досрочных парламентских выборах в Испании первые результаты опроса указывают на лидерство правой оппозиционной Народной партии (PP), которая набирает 32,2% голосов. Об этом сообщает RMF24.

По состоянию на 18:00 явка превысила 68%. Это примерно на 14,5 процентного пункта больше, чем в то же время во время предыдущих выборов 2023 года, и является рекордным показателем за два часа до завершения голосования. Право голоса имели более 38,6 миллиона человек, а более миллиона избирателей проголосовали по почте заранее.

Голосование на 15 участках должны были продлить

Обычное время работы избирательных участков длилось с 9:00 до 20:00. В то же время Министерство внутренних дел Испании сообщило, что голосование на 15 участках должны были продлить на несколько десятков минут из-за инцидентов. Среди причин назвали опоздание членов избирательных комиссий и нехватку бюллетеней.

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Испанцы выбирали 350 депутатов и 209 сенаторов. Новый состав Конгресса депутатов должен собраться 23 декабря для избрания председателя, после чего король Филипп VI выдвинет кандидата на пост премьер-министра.

Как будут формировать правительство

Для получения вотума доверия в первом туре кандидату необходимо не менее 176 голосов — абсолютное большинство. Во втором туре достаточно простого большинства. Если правительство не сформируют в течение двух месяцев после голосования, в стране проведут новые выборы.

Выборы были досрочными: премьер-министр Педро Санчес распустил парламент после провала голосования по декретам, предусматривавшим усиление регулирования рынка жилья. Жилье было ключевой темой кампании. Консервативная PP сосредоточилась на теме коррупции и обещала снижение налогов. Правая партия Vox связывала трудности с доступом к жилью и государственным услугам с миграцией и выступала за более жесткий иммиграционный контроль. Санчес и силы левее его Испанской социалистической рабочей партии заявляли о необходимости защиты демократических и социальных прав, а также дальнейших инвестиций в государственные услуги.

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