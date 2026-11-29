В воскресенье, 29 ноября, на греческий остров Крит за ночь и утро прибыли 2027 мигрантов из Ливии. Министр по вопросам миграции Греции Танос Плеврис назвал это самым большим количеством прибывших за один день с начала 2026 года. Еще около 600 человек, по имеющимся данным, могут находиться недалеко от острова.

После нескольких дней относительного затишья поток людей из Ливии вновь начал увеличиваться в четверг, а в ночь на воскресенье и утром достиг пика. Министр по вопросам миграции Греции Танос Плеврис подтвердил, что 2027 прибывших за столь короткий срок — рекордный показатель этого года. В то же время ситуация может осложниться: по оценкам, ещё примерно 600 мигрантов находятся в море недалеко от Крита.

Всего с начала 2026 года на остров прибыли более 25 тысяч мигрантов. Это значительная часть от общего числа людей, пересекших границы Греции по морю и по суше. По данным издания, с 1 января в страну попали не менее 41 тысячи мигрантов.

Почему Крит не справляется с наплывом людей

Большинство вновь прибывших — выходцы из стран Ближнего Востока, Бангладеш и Африки. Они пытаются добраться до Европы в поисках более безопасной жизни и лучших возможностей. Для этого люди платят контрабандистам, которые перевозят их через море на небольших и зачастую ненадежных лодках. Такой маршрут представляет серьезную опасность для самих мигрантов. Переполненные лодки могут оказаться в аварийной ситуации, а люди — без надлежащих средств безопасности и помощи.

Большое количество прибывших создало значительную нагрузку на пункты приема на Крите. Мест для всех не хватает, поэтому сотни людей вынуждены оставаться под открытым небом. Временные лагеря возникли, в частности, в Ираклионе и городе Иерапетра на востоке острова.

Греция готовится к перевозке мигрантов на материк

Министр по вопросам миграции Танос Плеврис обвинил администрацию восточной части Ливии в том, что она недостаточно контролирует лодки с мигрантами. По его словам, на прошлой неделе местные власти сосредоточились на атаках беспилотников по российским военно-морским целям в Ливии, а проверке лодок уделяли меньше внимания. Правительство Греции планирует вывезти часть вновь прибывших с Крита в центры размещения на материковой части страны. Также власти намерены ускорить создание нового приемного центра на окраине Ираклиона.

Это должно помочь снизить нагрузку на существующие пункты приема и справиться с потоком людей, который за последние дни резко вырос. В то же время ситуация остается напряженной, ведь вблизи острова могут находиться еще сотни мигрантов. О резком росте числа мигрантов сообщает греческое издание Ekathimerini.

28 ноября греческая береговая охрана извлекла тела двух мигрантов и спасла 41 человека вблизи острова Гавдос в Средиземном море. В течение дня спасатели также доставили на берег ещё около тысячи мигрантов с лодок вблизи Крита, проведя более десятка отдельных операций.

В Греции заместитель министра внутренних дел Вангелис Лиакос подал в отставку после появления сообщений о том, что компании его двух сестер получили прямые государственные контракты на сумму более 1,4 млн евро.

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