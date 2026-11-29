Польский прыгун с трамплина Каспер Томасьяк не вышел во вторую попытку воскресного этапа Кубка мира в Руке. В первой попытке 19-летний спортсмен прыгнул на 119,5 метра, занял 34-е место и завершил выступление на соревнованиях, сообщает Interia Sport.

Оценка прыжка

После выступления Томасьяк сказал Eurosport, что, по его мнению, отрыв от трамплина был нормальным. В то же время с середины полёта он начал терять высоту. Спортсмен отметил, что должен проанализировать прыжок вместе с тренером, чтобы понять, допустил ли он существенную ошибку.

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Ветровые условия

По данным издания, в воскресенье на трамплине в Руке были более сложные ветровые условия, чем днём ранее. Жюри установило низкую стартовую лавку, и когда встречный ветер ослабевал или становился боковым, спортсменам было труднее показать хорошую дальность. Томасьяк не стал объяснять неудачную попытку погодными условиями.

Это второй случай с начала сезона, когда польский прыгун не попал во вторую попытку. Ранее это произошло во время субботнего соревнования в Лиллехаммере. В то же время в субботнем старте в Руке Томасьяк занял 15-е место.

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