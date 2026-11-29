Студент из Украины, совершивший самосожжение в Варшаве, был замкнутым и испытывал проблемы с учебой. Инцидент расследуется как доведение до самоубийства.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники, знакомые с предварительными результатами расследования.

Пострадавший является программистом и имеет польский номер PESEL. По словам собеседника издания, по дороге в больницу молодой человек сказал, что живет в Польше четыре года, а его семья осталась в Украине.

При нём нашли обгоревший студенческий билет Вроцлавского политехнического университета. Оттуда его должны были отчислить за систематические пропуски занятий. В последнее время парень учился в Ченстоховском политехническом университете и жил в общежитии, где ему также грозил отчисление из-за проблем с учебой.

Жильцы общежития сообщили полиции, что он был замкнутым, не сближался с другими студентами и увлекался компьютерными играми. Сосед по комнате отметил, что юноша играл целыми ночами, а днём высыпался, что, вероятно, и привело к пропускам занятий.

Источник: публикация издания Rzeczpospolita.

Ранее польские СМИ сообщали, что вечером 25 ноября в центре Варшавы мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца, недалеко от здания Министерства культуры и национального наследия Польши. По информации польских СМИ, пострадавший является гражданином Украины.

Украинец устроил самосожжение в Варшаве из-за неравного отношения к полякам и украинцам.

Украинец, совершивший самосожжение в Польше, находится в реанимации, — МИД.

Читай нас в