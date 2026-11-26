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Громадянин України, який увечері 25 листопада вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу у Варшаві, вимагав рівного ставлення до поляків та українців. Як повідомляють ЗМІ, 22-річного чоловіка звуть Едвард. Він є студентом Варшавського політехнічного університету.

Напередодні він прийшов до Президентського палацу з рюкзаком, у якому були легкозаймиста рідина і документи. Попередньо, він мав з собою транспарант, на якому, ймовірно, були написані його вимоги щодо ставлення до українців у Польщі, пише Fakt. Точний зміст цього повідомлення поки що невідомий.

Одразу після 17:00 (18:00 за Києвом) він облив голову і тіло рідиною, а потім підпалив. Він дістав опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок та тулуба.

За даними Fakt, коли його забирала швидка допомога, він все ще був у свідомості. Наразі він перебуває у лікарні.

Раніше у Польщі заявили, що хлопець, який здійснив самопідпал у Варшаві, є українцем. Влада повідомила, що рятувальні операції розпочали дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Сенатор Гжегож Схетина заявив, що про мотиви чоловіка нічого не відомо, поліція розпочала розслідування.

Про це пише Fakt.

Нагадаємо, що Увечері 25 листопада в центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, поблизу будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

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