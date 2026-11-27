0:00 / 0:00

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про співпрацю з новим керівництвом Ізраїлю, заявив, що збройні сили країни нібито знищені. Ймовірно, американський лідер переплутав Ізраїль з Іраном, про військові сили якого почав говорити.

Інцидент стався 26 листопада. Журналіст запитав президента США, чи планує він зателефонувати прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та чи готовий Вашингтон співпрацювати з новим керівництвом країни.

Однак у відповідь Трамп почав розповідати про нібито знищені збройні сили, повітряний флот і протиповітряну оборону. Ймовірно, він мав на увазі Іран.

«Ми намагаємося дати їм шанс проявити розсудливість. У них немає збройних сил. Їхні збройні сили знищені. Їхні повітряні сили знищені. Їхній флот знищений. Їхня протиповітряна оборона знищена», – заявив президент США.

Він також стверджував, що Іран не зміг нічого зробити зі своїми ядерними об’єктами, які, за його словами, були знищені Сполученими Штатами.

Крім того, Трамп припустив, що американські військові могли б завдати удару по горі Пікакс в Ірані, де розташований підземний ядерний об’єкт.

«Але було б добре, якби вони уклали угоду», – підсумував американський президент.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон дає Ірану всі можливості для досягнення угоди та збереження життів. Водночас він висловив сумнів, що Тегеран скористається цією можливістю.

Читай нас у