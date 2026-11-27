Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о сотрудничестве с новым руководством Израиля, заявил, что вооруженные силы страны якобы уничтожены. Вероятно, американский лидер перепутал Израиль с Ираном, о вооруженных силах которого начал говорить.

Инцидент произошел 26 ноября. Журналист спросил президента США, планирует ли он позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и готов ли Вашингтон сотрудничать с новым руководством страны.

Однако в ответ Трамп начал рассказывать о якобы уничтоженных вооруженных силах, воздушном флоте и противовоздушной обороне. Вероятно, он имел в виду Иран.

«Мы пытаемся дать им шанс проявить благоразумие. У них нет вооруженных сил. Их вооруженные силы уничтожены. Их военно-воздушные силы уничтожены. Их флот уничтожен. Их противовоздушная оборона уничтожена», — заявил президент США.

Он также утверждал, что Иран не смог ничего сделать со своими ядерными объектами, которые, по его словам, были уничтожены Соединенными Штатами.

Кроме того, Трамп предположил, что американские военные могли бы нанести удар по горе Пикакс в Иране, где расположен подземный ядерный объект.

«Но было бы хорошо, если бы они заключили соглашение», — подытожил американский президент.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставляет Ирану все возможности для достижения соглашения и сохранения человеческих жизней. В то же время он выразил сомнение, что Тегеран воспользуется этой возможностью.

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